Голкипер Тимур Билялов вышел на второе место в истории «Ак Барса» по победам и «сухим» матчам

«Ак Барс» на своем льду обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:0.

Голкипер Тимур Билялов добыл 82-ю победу в составе «Ак Барса» и сравнялся по этому показателю с Петри Веханеном, с которым делит второе место в истории казанского клуба в КХЛ. Лидер по победам — Эмиль Гарипов (141).

Также Билялов провел 17-й матч на ноль и вышел на чистое второе место по «сухарям», обойдя Станислава Галимова (16). По этому показателю в клубной истории за время выступлений в КХЛ также лидирует Эмиль Гарипов (21).