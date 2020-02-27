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Голкипер Сятери продлил контракт с «Сибирью»

11:08
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«Сибирь» договорился о продлении контракта еще на один сезон с голкипером Харри Сятери. Новое соглашение с 30-летним финном рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

К этому моменту у Сятери 42 матча за «Сибирь». В среднем он пропускал 2,14 шайбы за матча и отражал 92,1 процента бросков.

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5309

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