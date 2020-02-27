Голкипер Сятери продлил контракт с «Сибирью»

«Сибирь» договорился о продлении контракта еще на один сезон с голкипером Харри Сятери. Новое соглашение с 30-летним финном рассчитано до конца сезона-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

??Харри Сятери принял предложение ХК «Сибирь» о продлении контракта еще на сезон ??

Новое соглашение действует до 30.04.2021. pic.twitter.com/uasv9bmXQz — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 27, 2020

К этому моменту у Сятери 42 матча за «Сибирь». В среднем он пропускал 2,14 шайбы за матча и отражал 92,1 процента бросков.