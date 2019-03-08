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Голкипер "Спартака" Гудачек о конфликте с судьей Акузовским: "Не разговаривал с ним после того случая"

8 марта. Москва. "Спартак" - СКА - 0:1. Юлиус Гудачек. Фото Александр Федоров, "СЭ"
8 марта. Москва. "Спартак" - СКА - 0:1. Юлиус Гудачек. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Голкипер "Спартака" Юлиус Гудачек после шестого матча первого раунда Кубка Гагарина против СКА (1:2, 2-4) подвел итоги серии.

 
8 марта. Москва. &quot;Спартак&quot; - СКА - 0:1. Питерцы выиграли серию и вышли во второй раунд Кубка Гагарина.Спасибо "Спартаку" за плей-офф! Красно-белые заставили поверить в чудо

– Чего не хватило, чтобы пройти дальше?

– Мы играли на 110 процентов эту серию, но у СКА были шесть звеньев, которые могли забить. Сначала они использовали четыре сочетания, как проиграли два матча, выпустили тех, кто играл меньше. У нас было много травмированных: Никонцев, Даугавиньш, Кутейкин, Максвелл – это лучшие в нашей команде. Те, кого подняли из "Химика" и молодежки, отлично сыграли. Мы воевали-воевали, но не хватило.

– Большинства?

– В первой игре мы действовали очень ярко – на синей линии, бросок, добивание, гол. Потом стали делать лишние передачи, но со СКА надо проще играть, как они.

– Вас сильно били соперники?

– Наши тоже раздали много силовых приемов. Серия понравилась игрокам, болельщикам и всей России. После второй игры Тихонов и Карпов часто шли на пятак. Защитники очень хорошо отрабатывали.

– С вами пытались говорить ребята из СКА?

– Не могу сказать (смеется).

– Своей игрой довольны?

– Да, все думали, будет 4-0. Хотел вернуться в Питер на седьмой матч и победить СКА.

– Вы много эмоций отдавали в игре.

– Это был только один момент в овертайме. Плохо, что общался с судьями. Плей-офф для нас – то, почему мы играем в хоккей. Самые лучшие для нас игры.

– Судья Николай Акузовский перед вами извинился?

– Не разговаривал с ним после того случая.

– Мирослав Шатан пригласил вас в сборную?

– Нет, у него нет моего русского номера. До чемпионата мира еще два месяца. На Кубок Германии, Швейцарии и Словакии ездили молодые ребята. На следующей неделе у меня выходные, а потом начнем общаться с Миро или Яном Лашаком – тренером вратарей сборной. Все хотят сыграть на домашнем чемпионате мира, Кошице – в 45 минутах от моего родного города.

– Сотрудничество со "Спартаком" продолжите?

– Контракт скоро заканчивается. Хочу остаться в КХЛ. (Евгений Белоусов)

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