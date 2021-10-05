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Голкипер СКА Юханссон отыграл второй матч подряд на ноль

21:58
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Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0

Вратарь СКА Ларс Юханссон отразил 21 бросок, отыграв второй матч подряд и четвертый в сезоне на ноль.

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Иван Шитик все материалы автора

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