Голкипер СКА Юханссон отыграл второй матч подряд на ноль
21:58
Хоккеисты петербургского СКА дома переиграли ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась со счетом 1:0
Вратарь СКА Ларс Юханссон отразил 21 бросок, отыграв второй матч подряд и четвертый в сезоне на ноль.
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