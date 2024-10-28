Серебряков — о непопадании в состав СКА: «О причинах надо спросить главного тренера и тренера вратарей»
Голкипер СКА Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» не смог объяснить, почему он не попадает в заявку на матчи.
— Как вы объясните факт, что вы не даже попадаете в заявку на матч?
— Это лучше у главного тренера спросить. У тренера вратарей, это их решение.
— Вы чувствуете себя слабее, чем в начале сезона?
— Я максимально выкладываюсь на тренировках, много работаю в зале, физически готов хорошо. Оцениваю свою состояние, как хорошее.
— Насколько тяжело морально проводить время вне заявки?
— Думаю, любой игрок скажет, что нереально тяжело смотреть хоккей со стороны.
— Недавно я сообщал о вашем обмене в ЦСКА. Но не срослось. Насколько это было приближено к истине?
— Но мне эту информацию прислали, прочитал у вас. Поэтому у меня к вам вопросы.
— Есть ли какие-то слухи об обмене? Говорили с руководством?
— Нет.
— Вас же не может устраивать роль третьего вратаря?
— Безусловно. Я работаю, тренируюсь, готовлюсь.
— Но играть то тоже хочется?
— Безусловно.
— А вы сами инициировали подход к главному тренеру?
— Нет. Пока работаю, прошло только два месяца.
— Есть ли шансы, что вы еще сыграете за СКА в этом сезоне?
— Это не у меня надо спрашивать.
— Зарплату вовремя платят?
— Конечно, день в день.
— Что вы тогда переживаете, что не играете?
— Потому что мы хоккеисты, хотим играть в хоккей, получать удовольствие от игры. От болельщиков, от сейвов, от побед.
— Главное, что вы не падаете духом.
— Конечно. Есть люди, которые меня поддерживают, помогают.
— Может быть, вы сказали что-то не то?
— Мы обсуждаем с ребятами игру с точки зрения командных взаимодействий. В остальном? Ну как можно сказать что-то не то, — сказал Серебряков «СЭ».
В текущем сезоне 28-летний голкипер провел четыре матча за СКА в регулярном чемпионате КХЛ. В последний раз он попадал в заявку армейцев на матч с «Северсталью» (3:4) 5 октября.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопросы о будущем Серебрякова.
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