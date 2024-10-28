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Сегодня, 11:37

Серебряков — о непопадании в состав СКА: «О причинах надо спросить главного тренера и тренера вратарей»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Никита Серебряков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Голкипер СКА Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» не смог объяснить, почему он не попадает в заявку на матчи.

— Как вы объясните факт, что вы не даже попадаете в заявку на матч?

— Это лучше у главного тренера спросить. У тренера вратарей, это их решение.

— Вы чувствуете себя слабее, чем в начале сезона?

— Я максимально выкладываюсь на тренировках, много работаю в зале, физически готов хорошо. Оцениваю свою состояние, как хорошее.

— Насколько тяжело морально проводить время вне заявки?

— Думаю, любой игрок скажет, что нереально тяжело смотреть хоккей со стороны.

— Недавно я сообщал о вашем обмене в ЦСКА. Но не срослось. Насколько это было приближено к истине?

— Но мне эту информацию прислали, прочитал у вас. Поэтому у меня к вам вопросы.

— Есть ли какие-то слухи об обмене? Говорили с руководством?

— Нет.

— Вас же не может устраивать роль третьего вратаря?

— Безусловно. Я работаю, тренируюсь, готовлюсь.

— Но играть то тоже хочется?

— Безусловно.

— А вы сами инициировали подход к главному тренеру?

— Нет. Пока работаю, прошло только два месяца.

— Есть ли шансы, что вы еще сыграете за СКА в этом сезоне?

— Это не у меня надо спрашивать.

— Зарплату вовремя платят?

— Конечно, день в день.

— Что вы тогда переживаете, что не играете?

— Потому что мы хоккеисты, хотим играть в хоккей, получать удовольствие от игры. От болельщиков, от сейвов, от побед.

— Главное, что вы не падаете духом.

— Конечно. Есть люди, которые меня поддерживают, помогают.

— Может быть, вы сказали что-то не то?

— Мы обсуждаем с ребятами игру с точки зрения командных взаимодействий. В остальном? Ну как можно сказать что-то не то, — сказал Серебряков «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел четыре матча за СКА в регулярном чемпионате КХЛ. В последний раз он попадал в заявку армейцев на матч с «Северсталью» (3:4) 5 октября.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопросы о будущем Серебрякова.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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