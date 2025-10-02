Голкипер СКА Иванов: «Рад, что дали возможность сыграть с «Торпедо»
Вратарь СКА Сергей Иванов прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ).
— Хорошая игра, два периода доминировали, в третьем чуть допустили ошибки, поэтому такой итог.
— Как вы считаете, почему не удалось отразить бросок Атанасова?
— Сложно сказать, скорее, это доля везения. Это игра, это хоккей.
— После второй пропущенной шайбы, Фирстов пытался забить «гол без броска». Как сумели среагировать на эту шайбу, многие вратари отмечают, что это достаточно неудобный элемент для вратарей?
— Его вроде подбил кто-то, поэтому у него сошла шайба с крюка. В принципе, сыграл клюшкой и все.
— Как вы реагируете, когда соперники пытаются забить в такой издевательской форме? Это дополнительно злит или как-то мотивирует?
— Да нет, не обращаю на это внимания.
— Видели вас на матчах в ложе. Тяжело давалось это ожидание, когда наблюдаешь за играми с трибун?
— В любом случае, ты с командой, ты тут тренируешься и переживаешь за нее. Всегда находишься в игре, в этом тонусе. Рад, что дали возможность сегодня сыграть. Работаем дальше.
— Как у вас складывается коммуникация с защитниками-легионерами?
— В принципе, знаю немного английский язык. Наоборот, это здорово, хорошая практика. Стараюсь как можно больше общаться с ребятами.
— Как отнеслись к командировке в ВХЛ?
— Спокойно. Понимал, что нужно играть и получать практику. Были две хорошие игры, и вот дали возможность набрать форму в ВХЛ, здорово.
— Обратили внимание на какие-то различия между КХЛ и ВХЛ?
— Старался больше концентрироваться на своей игре, поймать свой ритм. Если честно, даже не обращал внимания на внешние факторы.
СКА с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют со «Спартаком».
Екатерина Смирнова
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -