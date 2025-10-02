Хоккей
Сегодня, 11:12

Голкипер СКА Иванов: «Рад, что дали возможность сыграть с «Торпедо»

Вратарь СКА Сергей Иванов прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ).

— Хорошая игра, два периода доминировали, в третьем чуть допустили ошибки, поэтому такой итог.

— Как вы считаете, почему не удалось отразить бросок Атанасова?

— Сложно сказать, скорее, это доля везения. Это игра, это хоккей.

— После второй пропущенной шайбы, Фирстов пытался забить «гол без броска». Как сумели среагировать на эту шайбу, многие вратари отмечают, что это достаточно неудобный элемент для вратарей?

— Его вроде подбил кто-то, поэтому у него сошла шайба с крюка. В принципе, сыграл клюшкой и все.

— Как вы реагируете, когда соперники пытаются забить в такой издевательской форме? Это дополнительно злит или как-то мотивирует?

— Да нет, не обращаю на это внимания.

— Видели вас на матчах в ложе. Тяжело давалось это ожидание, когда наблюдаешь за играми с трибун?

— В любом случае, ты с командой, ты тут тренируешься и переживаешь за нее. Всегда находишься в игре, в этом тонусе. Рад, что дали возможность сегодня сыграть. Работаем дальше.

— Как у вас складывается коммуникация с защитниками-легионерами?

— В принципе, знаю немного английский язык. Наоборот, это здорово, хорошая практика. Стараюсь как можно больше общаться с ребятами.

— Как отнеслись к командировке в ВХЛ?

— Спокойно. Понимал, что нужно играть и получать практику. Были две хорошие игры, и вот дали возможность набрать форму в ВХЛ, здорово.

— Обратили внимание на какие-то различия между КХЛ и ВХЛ?

— Старался больше концентрироваться на своей игре, поймать свой ритм. Если честно, даже не обращал внимания на внешние факторы.

СКА с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче петербуржцы на выезде сыграют со «Спартаком».

Екатерина Смирнова

Прошедший сентябрь стал рекордным по средней посещаемости в истории КХЛ

Тренер Щитов покинул «Ладу»
