Голкипер Серебряков вышел на 1-е место в истории «Адмирала» по количеству побед в КХЛ

«Адмирал» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 2:1 (ОТ).

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков одержал победу в матче с «Авангардом», которая стала для него 41-й в составе клуба из Владисвостока. Он отразил 29 из 30 бросков

Серебряков вышел на первое место в истории «Адмирала» по количеству побед, обойдя Ивана Налимова (40).