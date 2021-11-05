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«Это эмоциональный момент». Метсола объяснил, почему ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове

20:38
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Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола объяснил, почему ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове во время матча регулярного чемпионата (2:4).

— Удивил необычный момент — ваш удар клюшкой по голове игроку «Авангарда». Как так получилось?

— Это эмоциональный момент. Иногда бывает, что эмоции нужно выплеснуть, ничего особенного в этом не было, — цитирует Метсолу сайт «Салавата».

— У вас в карьере было желание подраться во время матча?

— Однажды в юношестве был такой момент, когда я выступал за юниоров, было желание подраться с другим голкипером. Однако он не принял мой вызов, потому что он посчитал, что я большой и устрашающий.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/yuha-metsola-my-igrali-s-silnym-sopernikom/

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Иван Шитик все материалы автора
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