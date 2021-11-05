«Это эмоциональный момент». Метсола объяснил, почему ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола объяснил, почему ударил игрока «Авангарда» клюшкой по голове во время матча регулярного чемпионата (2:4).

— Удивил необычный момент — ваш удар клюшкой по голове игроку «Авангарда». Как так получилось?

— Это эмоциональный момент. Иногда бывает, что эмоции нужно выплеснуть, ничего особенного в этом не было, — цитирует Метсолу сайт «Салавата».

— У вас в карьере было желание подраться во время матча?

— Однажды в юношестве был такой момент, когда я выступал за юниоров, было желание подраться с другим голкипером. Однако он не принял мой вызов, потому что он посчитал, что я большой и устрашающий.