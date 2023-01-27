Илья Ежов: «Рад был бы остаться играть в Уфе. Мне здесь очень нравится»
Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов в интервью «СЭ» высказал пожелание о продолжении карьеры.
— Мы все ждем от «Салават Юлаева» объявления о подписании контракта с вратарями. С вами проводили переговоры о новом соглашении?
— Нет, пока не общались. У меня контракт до конца этого сезона.
— Для каждого хоккеиста важно чувствовать себя уверенным на следующий год.
— Конечно, важно. Думаю, только хорошей игрой показать свои возможности. Мне здесь очень нравится. Классный город. Крутые болельщики, атмосфера. Здесь созданы все условия, чтобы играть в хороший хоккей, поэтому рад был бы остаться.
— Вратарей мало, на рынке дефицит. Вас будут заваливать деньгами.
— Я про цифры особо не люблю разговаривать. Это разговор с агентом. Я знаю свою цену, агент тоже. Но все равно в приоритете — остаться. Очень многие хоккеисты советовали сюда прийти. Например, Виктор Тихонов. Это была его любимая команда. Я убедился на своем опыте в том, что он говорил.
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