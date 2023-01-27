Вратарь «Салавата» Ежов: «Скамейке «Ак Барса» ничего не говорил»
Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов прокомментировал «СЭ» скандал после «Зеленого дерби», в котором его команда победила «Ак Барс» (3:1).
— Что вы сказали игрокам на скамейке «Ак Барса»?
— Вы уже второй человек, кто задает мне этот вопрос. Я ничего им не говорил.
— Почему они тогда начали возмущаться?
— Может быть, посчитали, что я как-то воткнулся в Радулова, когда тот проезжал мимо.
— Игроки «Ак Барса» пытались вас ткнуть по ходу матча.
— Да, но это часть хоккея. Надо быть готовым к этому.
— Вы можете ответить. Почему сдерживались?
— Задача была быть спокойным, сдержанным. Концентрироваться на работе. А моя работа — ловить шайбы. Это непросто: ловить шайбы и быть при этом спокойным.
— Ваша сдержанность — это разовая акция?
— Конечно.
Положение команд
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|2
|Локомотив
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|23
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|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
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|6
|Витязь
|55
|27
|28
|62
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
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|22
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|56
|10
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|54
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -
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