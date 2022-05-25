Голкипер Ортио покинул «Барыс»

Финский вратарь «Барыса» Йони Ортио подтвердил, что продолжит карьеру в другом клубе.

«Спасибо «Барысу» и Нур-Султану за прошедшие два года. Я познакомился и поработал со многими замечательными людьми, завел друзей на всю жизнь и очень хорошо провел время в Нур-Султане. Надеюсь, что при других обстоятельствах мы когда-нибудь встретимся снова. Алга, «Барыс»!», — написал финский хоккеист в социальной сети.

Ранее стало известно о том, что Ортио продолжит карьеру в шведском клубе «ХВ71». Сообщается, что соглашение финна с новой командой рассчитано сроком на два года.

За казахстанский клуб 31-летний голкипер Ортио выступал с 2020-го года. Недавно финн получил казахстанское гражданство, но не поехал со сборной на чемпионат мира.