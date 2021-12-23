Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Голкипер молодежной сборной Виноградов перешел в «Спартак»

18:08
Теги:

«Спартак» в обмен на денежную компенсацию приобрел голкипера «Бурана» Захара Виноградова, сообщает пресс-служба красно-белых.

Воспитанник «Северстали» в текущем сезоне стал «первым номером» клуба ВХЛ.

Хоккеист также выступает за молодежную сборную России. Ранее он попал в расширенный список команды на поездку на МЧМ, но не попал в окончательный состав.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/transfers/zakhar-vinogradov-pereshyel-v-sistemu-spartaka/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
В Совфеде назвали преступлением продление Украиной эмбарго на ввоз товаров из РФ
0
Реклама