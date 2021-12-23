Голкипер молодежной сборной Виноградов перешел в «Спартак»
18:08
«Спартак» в обмен на денежную компенсацию приобрел голкипера «Бурана» Захара Виноградова, сообщает пресс-служба красно-белых.
Воспитанник «Северстали» в текущем сезоне стал «первым номером» клуба ВХЛ.
Хоккеист также выступает за молодежную сборную России. Ранее он попал в расширенный список команды на поездку на МЧМ, но не попал в окончательный состав.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/transfers/zakhar-vinogradov-pereshyel-v-sistemu-spartaka/
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