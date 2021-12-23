Голкипер молодежной сборной Виноградов перешел в «Спартак»

«Спартак» в обмен на денежную компенсацию приобрел голкипера «Бурана» Захара Виноградова, сообщает пресс-служба красно-белых.

Воспитанник «Северстали» в текущем сезоне стал «первым номером» клуба ВХЛ.

Хоккеист также выступает за молодежную сборную России. Ранее он попал в расширенный список команды на поездку на МЧМ, но не попал в окончательный состав.