Голкипер Мишуров поделился эмоциям после дебютной победы в составе «Авангард»

Голкипер Андрей Мишуров сыграл первый полный матч в КХЛ за «Авангард» и одержал победу.

21-летний вратарь отразил 22 из 23 бросков по своим воротам в игре регулярного чмпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1).

«Самые положительные эмоции от матча, свершилось то, чего так долго ждал: дебютировал с начала матча за родную команду, да еще и выиграл. Очень важная игра для меня, спасибо команде, что поддержали. В целом игра получилась без какого-то рисунка, в том плане, что никто не владел инициативой. Может, мы чуть больше были в зоне атаки за счет большинства, но шайба особо не держалась ни у нас, ни у них.

Мне было важно сохранить психологическое спокойствие и быть готовым к любой контратаке, как вот, например, во втором периоде мы пропустили выход «1 в 0», играя в большинстве. В такие моменты очень важно помочь команде, отразить бросок. Я отразил, в следующей атаке мы забили, из этого и складывается успех.

Да, в пропущенном голе случился рикошетик неприятный. Шайба шла в сторону ловушки, я был готов ее рукой ловить, а она попала кому-то в ноги и предательски подмышку залетела. Но ничего страшного, такое бывает», — цитирует голкипера сайт КХЛ.