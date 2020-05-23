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Голкипер минского «Динамо» Карнаухов продолжит карьеру в «Кузне»

12:04
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Вратарь сборной Белоруссии Михаил Карнаухов подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», выступающим в ВХЛ, сообщает официальный сайт минского «Динамо».

В минувшем сезоне в КХЛ голкипер провел 12 матчей в регулярке при коэффициенте надежности 3,57 и 88 процентах отраженных бросков. Также за свою карьеру Михаил Карнаухов провел 9 матчей в составе национальной сборной Белоруссии на чемпионатах мира и в Олимпийской квалификации.

Ранее генеральный директор минчан Дмитрий Басков рассказал, что «Динамо» не сделало квалификационное предложение вратарю.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/

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