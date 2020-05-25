Голкипер минского «Динамо»: «Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне»

Голкипер минского «Динамо» Никита Толопило признался, что мечтает попробовать свой силы в одной из североамериканских лиг.

— У меня два агента по Северной Америке. После Нового года начал работать с Шуми Бабаевым. Агент скидывает кому-то нарезки, никакой конкретики пока нет, я пока не загадываю. У него есть там друзья, знакомые. Двадцать лет — это не восемнадцать, когда можно на драфт выходить.

— Интерес из-за океана есть?

— Агент работает в этом направлении. Понятно, что нет никакой конкретики. Все-таки возраст — уже 20 лет. Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне. В Белоруссию редко кто ездит смотреть матчи. Шанс, наверное, есть, но я на это сильно не надеюсь. Сконцентрирован на том, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Сейчас у меня контракт с «Динамо».