Голкипер минского «Динамо»: «Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне»
Голкипер минского «Динамо» Никита Толопило признался, что мечтает попробовать свой силы в одной из североамериканских лиг.
— У меня два агента по Северной Америке. После Нового года начал работать с Шуми Бабаевым. Агент скидывает кому-то нарезки, никакой конкретики пока нет, я пока не загадываю. У него есть там друзья, знакомые. Двадцать лет — это не восемнадцать, когда можно на драфт выходить.
— Интерес из-за океана есть?
— Агент работает в этом направлении. Понятно, что нет никакой конкретики. Все-таки возраст — уже 20 лет. Бывало, агент скидывает нарезки, а скауты отвечают, что даже не слышали обо мне. В Белоруссию редко кто ездит смотреть матчи. Шанс, наверное, есть, но я на это сильно не надеюсь. Сконцентрирован на том, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Сейчас у меня контракт с «Динамо».
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/intervyu/nikita-tolopilo-denni-teylor-mnogo-podskazyvaet-i-na-trenirovkakh-i-posle-igr-on-ochen-pomogaet-molo/