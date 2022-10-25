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Сегодня, 17:46

Голкипер «Сочи» Бердин: «Посмотрите фильм «Чудо». Я приехал, чтобы играть в плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Михаил Бердин рассказал, когда может дебютировать за «Сочи».

— Как вы добирались до Сочи?

— С приключениями. Я не успел на стыковочный рейс, потом у меня где-то в Турции потерялся багаж. Когда форма нашлась, начал тренироваться, но простыл и вынужден был какое-то время находиться дома. Но теперь выздоровел и готов к бою.

— С партнерами по «Виннипегу» успели попрощаться?

— В конце прошлого сезона попрощался с ребятами на заключительном ужине. Объяснил причины, почему хочу вернуться домой. Меня все поддержали. А когда приехал перед этим сезоном в тренировочный лагерь, ребята уже знали, что со дня на день я улечу обратно. Поблагодарил руководство клуба за то, что предоставили мне возможность уехать.

— В чем вы стали сильнее за то время, что играли в Северной Америке?

— Да, семь лет отыграл там, это важная часть моей профессиональной карьеры. Не буду себя нахваливать, свои плюсы оставлю при себе, всех секретов перед играми раскрывать не буду.

— Когда ждать вашего дебюта за «Сочи»?

— Планируется, что завтра я буду играть. Я готов.

— У «Сочи» большой отрыв в таблице от восьмого места. Реально догнать соперников?

— Конечно. Смотрели фильм «Чудо»? Нет? Посмотрите. Чудеса в жизни случаются. Я приехал, чтобы играть в плей-офф и отдам все силы, чтобы туда пробиться.

Источник: https://www.hcsochi.ru/media/news/mikhail-berdin-posmotrite-film-chudo-ya-priekhal-chtoby-igrat-v-pley-off/
ХК Сочи
Михаил Бердин
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