Голкипер Метсола стал игроком швейцарского «Клотена»

Финский голкипер Юха Метсола, ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», стал игроком «Клотена». Он подписал контракт со швейцарским клубом на сезон, сообщает сайт команды.

«Клотен» по итогам завершившегося сезона в Швейцарии вернулся в высший дивизион, откуда вылетел в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Метсола подписал контракт с «Автомобилистом», но позже агент игрока сообщил, что финн не намерен играть в России. 20 июня команда из Екатеринбурга расторгла контракт с хоккеистом.

В прошедшем сезоне 33-летний финн провел 31 матч в регулярке за «Салават», отразив 93,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1,87. В плей-офф Метсола сыграл в одном матче и отразил 96,7 процента бросков.