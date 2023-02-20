Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:55

Голкипер «Металлурга» Паскуале почувствовал себя плохо по ходу матча со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:4).

«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.

Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.

Почему не играют Карпов и Карри? У Максима травма, игра Карри нас пока не устраивает», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/20/510142.html
Илья Воробьев
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Сочи» рассказал о мотивации игроков команды в конце сезона

Тренер «Спартака»: «У нас не работает правило «победный состав не меняем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
21.02 19:30
СКА – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости