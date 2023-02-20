Голкипер «Металлурга» Паскуале почувствовал себя плохо по ходу матча со «Спартаком»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:4).
«Три гола сами себе привезли, были грубые ошибки. В этом была разница. Есть вопросы к обороне. Не скажу, что у нас было меньше моментов. Может быть, даже побольше. Надо использовать свои шансы лучше. Но если ты не забиваешь, надо надежнее играть в обороне.
Почему Паскуале после первого периода был заменен? Ему стало плохо.
Почему не играют Карпов и Карри? У Максима травма, игра Карри нас пока не устраивает», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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