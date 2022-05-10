Голкипер Мельничук подписал контракт с «Сочи»

Голкипер Алексей Мельничук подписал контракт с «Сочи». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт КХЛ.

Рранее права на игрока южане получили после обмена из СКА.

В КХЛ 23-летний Мельничук провел 32 матча, одержал 15 побед, коэффициент надежности 2,19 и 92,0 процента отраженных бросков.

Мельничук в сезоне-2021/22 провел 31 матч в АХЛ за клуб «Сан-Хосе Барракуда» и одержал 10 побед, отражая в среднем 86,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3,92.

На его счету также 6 матчей в ECHL. 22 марта Мельничук перешел из системы «Сан-Хосе» в «Тампу».