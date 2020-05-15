Голкипер «Лулео» может продолжить карьеру в «Сочи». Раньше он должен был перейти в «Адмирал»

Голкипер «Лулео» Джоэль Лассинантти все еще может продолжить карьеру в КХЛ, сообщает Expressen.

Игрок должен был подписать контракт с «Адмиралом», но клуб из Владивостока из-за финансовых проблем был вынужден сняться с турнира. Теперь у Лассинантти появилось предложение от «Сочи».

В прошедшем сезоне 27-летний финн провел за «Лулео» 36 матчей, в которых отражал 92,8 процента бросков и показал коэффициент надежности 1,59.