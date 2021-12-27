Голкипер Лазушин стал игроком «Адмирала»

Голкипер Александр Лазушин продолжит карьеру в «Адмирале». Он заключил контракт с клубом до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лед в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.