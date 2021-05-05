Голкипер Красиков подписал контракт со «Спартаком»

Экс-голкипер «Сочи» и «Сибири» Алексей Красиков официально стал игроком «Спартака». Двустороннее соглашение 25-летнего хоккеиста со столичным клубом рассчитано на один сезон.

.@spartak_hc заключил двусторонний контракт на один сезон с голкипером Алексеем Красиковым#KHLTransfers — KHL Media (@khlmediateam) May 5, 2021

По ходу минувшего сезона Красиков расторг контракт с новосибирцами и вторую половину регулярки провел в черноморском клубе. В регулярном чемпионате он провел 17 матчей, одержав 2 победы при коэффициенте надежности 2.99 и 90.2% отраженных бросков.