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Голкипер Красиков подписал контракт со «Спартаком»

13:40
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Экс-голкипер «Сочи» и «Сибири» Алексей Красиков официально стал игроком «Спартака». Двустороннее соглашение 25-летнего хоккеиста со столичным клубом рассчитано на один сезон.

По ходу минувшего сезона Красиков расторг контракт с новосибирцами и вторую половину регулярки провел в черноморском клубе. В регулярном чемпионате он провел 17 матчей, одержав 2 победы при коэффициенте надежности 2.99 и 90.2% отраженных бросков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/khlmediateam/status/1389887900179914754

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