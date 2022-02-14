Голкипер Кочетков и нападающий Гривик покинули «Торпедо»

«Торпедо» расторгло контракты с вратарем Петром Кочетковым, сохранив на него спортивные права, и нападающим Мареком Гривиком, сообщает сайт КХЛ.

Кочетков в сезоне-2021/22 сыграл за нижегородцев 23 матча, одержал 10 побед при 92,6 % отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Гривик провел в нынешнем чемпионате за клуб 44 встречи, в которых набрал 23 (9+14) очков при показателе полезности «-5». Ранее появилась информация, что он продолжит карьеру в шведском «Тимро».

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Торпедо» в розыгрыш Кубка Гагарина не попало.