Голкипер Илья Самсонов по собственной инициативе расторг контракт с «Сочи»

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов покинул команду, сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт с 29-летним голкипером расторгли по его инициативе. За клубом закреплены права на игрока.

Самсонов выступал за «Сочи» с ноября 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, отбил 90 процентов бросков и показал коэффициент надежности 3,35.

Ранее Самсонов играл за «Металлург», «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас».

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