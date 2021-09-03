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Голкипер Еременко повторил рекорд Мальцева и Васильева по количеству сезонов в «Динамо»

20:30
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Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». 41-летний голкипер проводит 17-й сезон в составе столичного клуба.

Таким образом, Еременко повторил рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева по количеству сезонов в «Динамо».

Ранее Еременко подписал с «Динамо» соглашение до конца сезона-2021/22.

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Александр Кравченко все материалы автора

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