Голкипер Еременко повторил рекорд Мальцева и Васильева по количеству сезонов в «Динамо»
20:30
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». 41-летний голкипер проводит 17-й сезон в составе столичного клуба.
Таким образом, Еременко повторил рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева по количеству сезонов в «Динамо».
Ранее Еременко подписал с «Динамо» соглашение до конца сезона-2021/22.
Читайте также
Как уходил Влашич, почему Марадишвили продали в «Локо», вернется ли Жирков. Интервью гендиректора ЦСКА Романа Бабаева
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю