Голкипер Еременко повторил рекорд Мальцева и Васильева по количеству сезонов в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко попал в заявку команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». 41-летний голкипер проводит 17-й сезон в составе столичного клуба.

Таким образом, Еременко повторил рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева по количеству сезонов в «Динамо».

Ранее Еременко подписал с «Динамо» соглашение до конца сезона-2021/22.