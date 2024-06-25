Голкипер «Динамо» Волков перешел в «Куньлунь»

«Куньлунь» объявил о подписании контракта с голкипером «Динамо» Константином Волковым.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Волков выступал за бело-голубых с 2022 года. За два сезона он провел 43 матча с показателем надежности 91,9. Он шесть раз отыграл на ноль.

Ранее вратарь играл в «Соколе», «Югре» и финском «Эссяте».