Голкипер «Динамо» Коновалов: «Готов много играть. Знаю, как к этому готовиться»

Голкипер «Динамо» Илья Коновалов заявил, что готов быть первым номером команды.

«У нас есть свои задачи в команде касаемо подготовки к сезону. Я думаю, заложенной «физики», ее должно хватить на целый сезон. Посмотрим, как скажут тренеры. Готов много играть. Были такие сезоны, нормально себя чувствовал. Знаю, как к этому готовиться», — цитирует голкипера сайт КХЛ.

В сезоне-2021/2022 вратарь провел 17 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Бэйкерсфилд».

В КХЛ Коновалов выступал за «Локомотив» с 2017 по 2021 год, всего в лиге он принял участие в 124 играх, в которых отразил 92% бросков при коэффициенте надежности 2,21.