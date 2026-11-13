Исаев возглавил рейтинг вратарей КХЛ по разнице ожидаемых и пропущенных голов
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев возглавил рейтинг КХЛ по разнице между ожидаемыми и фактически пропущенными голами. Согласно данным лиги за 13 ноября, показатель голкипера ярославской команды составляет 7,59. На второй строчке находится Павел Хомченко из «Шанхайских Драконов» (7,24).
Рейтинг приведен в новом статистическом обзоре КХЛ, посвященном данным системы «Умные шайбы». Указанная разница рассчитывается как число ожидаемых голов соперника за вычетом реально пропущенных шайб. Положительное значение свидетельствует о том, что вратарь пропустил меньше, чем предполагала статистическая модель с учетом качества созданных соперниками моментов.
Преимущество Исаева над Хомченко составляет 0,35. Третье место занимает Максим Дорожко из «Амура» (6,27). Далее располагаются Никита Бояркин из «Адмирала» (6,24) и еще один голкипер хабаровчан Александр Трушков (6,21). Разрыв между третьим и пятым местами составляет всего 0,06.
В десятку также вошли два вратаря «Авангарда» — Иван Просветов с показателем 3,27 и Никита Серебряков (2,97). Иван Федотов из «Спартака» (3,39) располагается выше обоих омских голкиперов.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|18
|9
|39
|2
|Нефтехимик
|27
|14
|13
|31
|3
|Авангард
|25
|14
|11
|30
|4
|Амур
|25
|14
|11
|29
|5
|Барыс
|26
|14
|12
|29
|6
|Автомобилист
|25
|13
|12
|29
|7
|Ак Барс
|28
|13
|15
|28
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|27
|9
|Салават Юлаев
|26
|12
|14
|26
|10
|Адмирал
|25
|11
|14
|25
|11
|Сибирь
|27
|9
|18
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|25
|19
|6
|39
|2
|Локомотив
|25
|18
|7
|37
|3
|Торпедо НН
|25
|15
|10
|33
|4
|Спартак
|27
|14
|13
|32
|5
|Северсталь
|26
|15
|11
|32
|6
|Шанхай Дрэгонс
|25
|14
|11
|30
|7
|Динамо М
|28
|12
|16
|29
|8
|Динамо Мн
|26
|10
|16
|27
|9
|СКА
|25
|12
|13
|26
|10
|Сочи
|26
|8
|18
|17
|11
|Лада
|27
|6
|21
|17
|15.11
|13:30
|Сибирь – Динамо М
|1 : 3
|15.11
|15:00
|Барыс – Металлург Мг
|5 : 4
|15.11
|17:00
|СКА – Трактор
|- : -
|15.11
|17:00
|Торпедо НН – Динамо Мн
|- : -