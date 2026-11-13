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Исаев возглавил рейтинг вратарей КХЛ по разнице ожидаемых и пропущенных голов

Дмитрий Сомов

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев возглавил рейтинг КХЛ по разнице между ожидаемыми и фактически пропущенными голами. Согласно данным лиги за 13 ноября, показатель голкипера ярославской команды составляет 7,59. На второй строчке находится Павел Хомченко из «Шанхайских Драконов» (7,24).

Рейтинг приведен в новом статистическом обзоре КХЛ, посвященном данным системы «Умные шайбы». Указанная разница рассчитывается как число ожидаемых голов соперника за вычетом реально пропущенных шайб. Положительное значение свидетельствует о том, что вратарь пропустил меньше, чем предполагала статистическая модель с учетом качества созданных соперниками моментов.

Преимущество Исаева над Хомченко составляет 0,35. Третье место занимает Максим Дорожко из «Амура» (6,27). Далее располагаются Никита Бояркин из «Адмирала» (6,24) и еще один голкипер хабаровчан Александр Трушков (6,21). Разрыв между третьим и пятым местами составляет всего 0,06.

В десятку также вошли два вратаря «Авангарда» — Иван Просветов с показателем 3,27 и Никита Серебряков (2,97). Иван Федотов из «Спартака» (3,39) располагается выше обоих омских голкиперов.

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Иван Федотов
Максим Дорожко
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Даниил Исаев
Павел Хомченко
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