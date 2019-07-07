Голкипер ЦСКА Сорокин считает, что Метсола заслужил приз лучшего вратаря КХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер сборной России и ЦСКА Илья Сорокин считает, что вратарь "Салавата Юлаева"​ Юха Метсола заслуженно получил приз лучшего голкипера по итогам прошлого сезона в КХЛ.

– Лучшим вратарем сезона КХЛ признали Метсолу. Владислав Третьяк даже удивился, разочаровавшись, что приз дали не вам. Как это восприняли?

– Мне это рассказывали, но меня это никак не тронуло. Когда три года назад мы проиграли в финале, и я получил лучшего вратаря, то сказал в интервью, что главное – командные цели, а личные уходят на второй план. В прошлом сезоне мы достигли этих главных целей, все остальное второстепенно. Юха провел потрясающий и феноменальный сезон. Каждую игру тащил команду на себе и стоял на ушах, особенно в плей-офф, поэтому заслуженно получил награду.

– Со СКА у вас особое противостояние. Мы надеемся, что соперничество с Шестеркиным дорастет до уровня битвы за Нью-Йорк. Когда вы поедете в"Айлендерс"?

– У меня еще год контракта, и не хочу забивать голову лишней информацией. Если начнешь думать только о будущем, упустишь многое в настоящем. Нужно сконцентрироваться, провести достойный сезон, а дальше будет видно, – сказал Сорокин. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Метсола признан лучшим вратарем прошедшего сезона КХЛ

Полное интервью с Сорокиным читайте – здесь