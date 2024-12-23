Голкипер ЦСКА Скотников обменян в «Адмирал»
«Адмирал» и ЦСКА произвели обмен голкиперами, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.
Состав «моряков» пополнил 23-летний Всеволод Скотников, в армейской команде карьеру продолжит 17-летний Александр Привалов.
«Благодарим Александра за проделанную работу и желаем удачи в столице!» — говорится в заявлении «Адмирала».
Отмечается, что контракт владивостокского клуба со Скотниковым будет носить двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2025/26. Голкипер является воспитанником ЦСКА, он прошел всю хоккейную вертикаль в составе армейцев.
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|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
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|13
|24
|36
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|Лада
|34
|14
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|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
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|10
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|23
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|Амур
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|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|23.12
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|- : -
|23.12
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|
Динамо М – Ак Барс
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