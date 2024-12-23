Голкипер ЦСКА Скотников обменян в «Адмирал»

«Адмирал» и ЦСКА произвели обмен голкиперами, сообщает пресс-служба клуба из Владивостока.

Состав «моряков» пополнил 23-летний Всеволод Скотников, в армейской команде карьеру продолжит 17-летний Александр Привалов.

«Благодарим Александра за проделанную работу и желаем удачи в столице!» — говорится в заявлении «Адмирала».

Отмечается, что контракт владивостокского клуба со Скотниковым будет носить двусторонний характер и рассчитан до конца сезона-2025/26. Голкипер является воспитанником ЦСКА, он прошел всю хоккейную вертикаль в составе армейцев.