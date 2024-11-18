Голкипер ЦСКА Просветов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков 11-й недели FONBET Чемпионата КХЛ сезона-2024/25.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Иван Просветов из ЦСКА, одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надежности 0. По его воротам было нанесено 59 бросков (29,5 в среднем за игру), из которых он отразил 100%.

В номинации «Лучший защитник» победил Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), набравший 2 (1+1) очка в трех играх с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим стал форвард «Витязя» Иван Чехович, который забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в трех встречах с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан вратарь СКА Егор Заврагин, сыгравший на ноль в одном из трех матчей недели с общим коэффициентом надежности 1,61.