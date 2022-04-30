Голкипер ЦСКА поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина

Голкипер ЦСКА Иван Федотов поделился эмоциями после победы в финале Кубка Гагарина.

«Это невероятно, это какое-то пособие для фильмов, и здорово, что мы нашли силы. Мы понимали, что боевой дух и сплоченность у нас сильнее, чем у них, — сказал Федотов ТАСС. — Они играли за счет индивидуальности атак, скорости. Они очень хорошо играли с шайбой и создавали моменты».

В седьмом, решающем матче финальной серии армейцы победили в гостях «Металлург» со счетом 4:1. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, сумев отыграться в серии со счета 1-3. Федотов провел все матчи финала.