Голкипер ЦСКА Гамзин: «Каждую игру я обучаюсь чему-то новому»

Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (2:1) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Уверенно выиграли. За счет чего получилось обыграть «Спартак»?

— Ребята хорошо сыграли в обороне и в меньшинстве. Выстояли во время пятиминутного удаления. Все сыграли самоотверженно и много давили в зоне «Спартака».

— Можно ли сказать, что легче стало играть, потому что оборона начала больше помогать?

— Конечно, они убирают все добивания и прямые броски. У нас выстроилась очень серьезная защита.

— Ты командуешь обороной? Есть ли подсказ?

— Не особо. Они и сами все знают.

— Можно ли сказать, что за последний месяц ЦСКА прогрессирует?

— Мы добавляем и добавляем после сборов в Сочи.

— Сочи сильно придал пользы?

— Конечно, мы не зря столько работали.

— В чем добавили под руководством Рашида Давыдова?

— Есть свои вратарские фишки и каждую игру я обучаюсь чему-то новому. Тут идет акцент на психологию.

Армейцы с 45 очками занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.