Голкипер ЦСКА Федотов: «Шипачев может подождать пока, очков набрал прилично»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сделал «сухарь» в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:0).

«Ключевыми в первую очередь в этом матче стали командные действия. Показали то, чего требовал тренер. Мы должны придерживаться такой игры. Понимали, чего ждать от соперника. Ребята выполняли те установки, которые нам давали. Старались больше играть в зоне соперника, меньше в своей. Терпеливо от отрезка к отрезку, поэтому победа пришла.

Вадик Шипачев может подождать пока, очков набрал прилично. В следующем матче. Я думаю, он не сильно расстроится. Для нас не важно, это Шипачев или любой другой игрок. Мы разбираем их так же, как они нас, готовимся играем. В конечном итоге счет на табло. Мы выиграли. Дальше нужно продолжать улучшать нашу игру", — заявил Федотов.

Отдельно Федотов рассказал о работе с тренером вратарей ЦСКА Сергеем Наумовым.

«Сергей Иванович — специалист поработавший со многими вратарями, его навыков достаточно, чтобы вратари с ним прогрессировали. В первую очередь я понимал, чего ожидать, когда приходил, какие будут требования. Работа с ним — это шаг вперед, он специалист высочайшего уровня. Я получаю удовольствия от работы с ним. Слава богу, мне везет на хороших специалистов по вратарям. Я приобретаю только лучшее. Буду прогрессировать дальше, совершенству нет предела», — добавил Федотов.

(Надежда Тонконог)