Голкипер «Барыса» Паскуале дисквалифицирован на один матч

Вратарь «Барыса» Эдвард Паскуале получил дисквалификацию на один матч за грубую игру во время встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:4), информирует официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на голкипера «Барыса» Эдварда Паскуале наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бьет (вратарь) противника «блином» в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — написано на официальном сайте КХЛ.

29-летний Паскуале не поможет «Барысу» в предстоящей игре с «Сочи». Матч пройдет 7 декабря.

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