Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Голкипер «Барыса» Ортио продлил контракт с клубом

17:40
Йони Ортио. Фото ХК «Барыс».
Йони Ортио. Фото ХК «Барыс».
Теги:

Финский вратарь Йони Ортио продлил односторонний контракт с «Барысом» еще на один сезон. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне Ортио провел в составе «Барыса» более 2 100 минут. В его активе 14 побед и 2 сухих матча. Процент отраженных бросков — 91. В среднем вратарь пропускал по 2,64 шайбы за игру.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/joni-ortio-v-baryse-eshyo-na-sezon/

Читайте также

За 18 лет карьеры Акинфеев никогда не пролетал мимо еврокубков. Сейчас ЦСКА может вывести в Европу только чудо
Маск спрогнозировал захват мира валютой Dogecoin и «уронил» ее курс
Какими будут в старости представители всех знаков зодиака
Найден квадроцикл пропавшего на охоте омского министра здравоохранения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд