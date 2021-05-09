Голкипер «Барыса» Ортио продлил контракт с клубом

Финский вратарь Йони Ортио продлил односторонний контракт с «Барысом» еще на один сезон. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне Ортио провел в составе «Барыса» более 2 100 минут. В его активе 14 побед и 2 сухих матча. Процент отраженных бросков — 91. В среднем вратарь пропускал по 2,64 шайбы за игру.