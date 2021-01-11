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Голкипер «Автомобилиста» Гросс поблагодарил партнеров после «сухаря» в матче с «Йокеритом»

20:45
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Голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс поделился эмоциями после победы над «Йокеритом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для него этот «сухарь» стал первым в карьере в КХЛ.

«Ребята мне помогли — не дали создавать сопернику тяжелых ситуаций, а я поймал свои шайбы. В начале было тяжело войти в игру, долгое время не играл. Спасибо команде, что не оставили на растерзание, много помогали, выручили, я тоже старался делать свою работу», — приводит слова Гросса сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/11/479860.html

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