Голкипер «Автомобилиста» Гросс поблагодарил партнеров после «сухаря» в матче с «Йокеритом»

Голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс поделился эмоциями после победы над «Йокеритом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для него этот «сухарь» стал первым в карьере в КХЛ.

«Ребята мне помогли — не дали создавать сопернику тяжелых ситуаций, а я поймал свои шайбы. В начале было тяжело войти в игру, долгое время не играл. Спасибо команде, что не оставили на растерзание, много помогали, выручили, я тоже старался делать свою работу», — приводит слова Гросса сайт КХЛ.