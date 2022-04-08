«Зарплаты легионерам должны выплачиваться в долларах». Голкипер Грубец рассказал о требованиях к КХЛ

Голкипер «Авангарда» заявил, что легионеры в КХЛ должны получать зарплату в долларах

Вратарь Шимон Грубец, который выступает за «Авангард», заявил, что может заставить многих легионеров остаться в КХЛ на следующий сезон.

«Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах.

Я пытался вывести деньги из России, но без шансов. Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России осталось только две зарплаты и бонусы», — сказал Грубец «Чемпионату».

Напомним, что «Авангард» выбыл на стадии полуфинала Восточной конференции, проиграв в серии «Металлургу» со счетом 3-4.

По ходу плей-офф команду покинули два ведущих защитника — финны Вилле Покка и Оливер Каски.

Также после окончания сезона об уходе из клуба объявил главный тренер Боб Хартли.