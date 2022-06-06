Голкипер Алексей Мурыгин продолжит карьеру в «Нефтехимике»

«Нефтехимик» заключил контракт с вратарем Алексеем Мурыгиным. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Прошедший сезон опытнейший голкипер провел в нижегородском «Торпедо».

Воспитанник хабаровской хоккейной школы также выступал за «Амур», «Металлург», «Локомотив», «Авангард». Всего в активе Алексея Мурыгина 297 матчей в КХЛ и 112 побед при коэффициенте надежности 2,34 и 92,2% отбитых бросков.

Напоним, что 35-летний хоккеист победил тяжелое онкологическое заболевание, из-за которого был вынужден пропустить два сезона. В феврале 2019 года у голкипера диагностировали высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.