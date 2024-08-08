Голкипер «Адмирала» Цыба назвал тройку лучших вратарей КХЛ
Вратарь «Адмирала» Арсений Цыба назвал имена троих голкиперов, которых считает лучшими в КХЛ.
«Мне удалось поиграть и потренироваться с Никитой Серебряковым. Мне нравится его игра, его агрессивность, настрой и ментальность. Одно удовольствие следить за его игрой. Еще мне нравится, как двигается Даниил Исаев. У него нет абсолютно ничего лишнего в движениях, он заслуженно был признан лучшим вратарем КХЛ в прошлом сезоне. И назову Илью Набокова — молодой вратарь, у которого получился какой-то дикий дебютный сезон, в котором он сразу выиграл Кубок Гагарина. У него тоже классные движения и интересная игра», — приводит Legalbet слова Цыбы.
Ранее Цыба сравнил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского с роботом.
Источник: Legalbet
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