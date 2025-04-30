Голдобин заявил о желании сыграть за футбольный «Спартак»: «Не так хорош, но в девяточку красиво положить могу»

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Николай Голдобин в разговоре с «СЭ» рассказал о желании сыграть матч за футбольную команду красно-белых.

— Хотел бы вообще сыграть за футбольный «Спартак»?

— Разумеется, в каком-нибудь выставочном матче мог бы сыграть. Я, конечно, не так хорош в футболе, но где-то могу завершить и красиво положить в девяточку.

Голдобин выступает за «Спартак» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 74 матчах и набрал 67 (24+43) очков.