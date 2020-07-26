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Голдобин тренируется в звене с Кемпе и Слепышевым

11:06
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Новичок ЦСКА Николай Голдобин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

— Тренировки у нас идут хорошие, — цитирует игрока сайт ЦСКА. — Я готовился к ним, поэтому физически воспринимаю их адекватно. Большую часть тренировок на льду играли в формате «4 на 4» и «5 на 5», кстати, качество льда тоже хорошее.

Тренировался в звене с разными игроками, но в данный момент все чаще со Слепышевым и Кемпе. С партнерами легко нашел взаимопонимание. Особенно с теми, кого уже знал.

Сегодня у нас был выходной. Погулял маленько по Москве, сходил в магазин. Завтра тоже что-нибудь придумаю, пока не загадываю.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/nikolay_goldobin_treniruyus_v_zvene_so_slepyshevym_i_kempe/

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