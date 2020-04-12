Голдобин собирается через два года вернуться в НХЛ

Нападающий Николай Голдобин объяснил решение подписать контракт с ЦСКА. Соглашение будет заключено на два года. Последние восемь лет форвард провел за границей — в юниорской лиге Онтарио, чемпионате Финляндии, НХЛ и АХЛ.

— В «Ванкувере» не хотели меня подписывать, я был разочарован тем, как все получилось, — приводятся слова россиянина в Twitter журналиста Рика Даливала. — Рад, что продолжу играть в КХЛ. Через два года снова попробую попасть в НХЛ.

Перед стартом сезона-2019/20 Голдобин подписал контракт с «Ванкувером», но был выставлен «Кэнакс» на драфт отказов и сыграл лишь один матч за основу команды.