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Голдобин расторг контракт с ЦСКА и перейдет в «Металлург»

13:15
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА.
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА.
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Нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию и перейдет в «Металлург», с которым подпишется до конца нынешнего сезона. Об этом рассказал агент форварда Сергей Исаков.

Напомним, Голдобин не выходил на лед с середины ноября, получив травму.

25-летний Голдобин пополнил состав ЦСКА в начале сезона, перейдя из системы «Ванкувера». В 21 матче он заработал 11 (4+7) очков при показателе полезности «+6».

(Михаил Зислис)

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