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Голдобин рассказал об отношениях с Разиным и изменениях в игре СКА

Никита Давыдов

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал об отношениях с главным тренером команды Андреем Разиным и прокомментировал слухи о возможном обмене из петербургского клуба.

«Не слышал про слухи об обмене. Не читаю. Вроде в прошлом году все было хорошо, и в этом также хорошо начал, потом из-за травмы пропустил. Вернулся с позитивом. С Андреем Владимировичем тоже работаем с позитивом. Так что все нормально», — сказал Голдобин ТАСС.

31-летний форвард также сравнил игру СКА под руководством Разина и предыдущего главного тренера Игоря Ларионова.

«У нас быстрая раскатка, все быстро. Один в ноль пробежал, два в один раскаты. Сейчас все шустро. При Игоре Николаевиче все было больше через пас, позиционно. Так что, конечно, сейчас игра строится по-другому. Но мне нравится и как было при Ларионове, и как сейчас при Разине», — добавил хоккеист.

Разин возглавил СКА 18 октября, сменив Ларионова. Голдобин из-за травмы не играл с 15 октября и вернулся на лед 9 ноября в матче со «Спартаком» (7:1), отметившись двумя результативными передачами.

В текущем сезоне нападающий набрал 21 (3+18) очко в 16 встречах.

СКА с 25 очками после 23 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. В следующей встрече петербуржцы 11 ноября примут московское «Динамо».

Источник: ТАСС
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Николай Голдобин
КХЛ
ХК СКА
Андрей Разин
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