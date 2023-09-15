Голдобин рассказал о появлении в «Спартаке» его звена с Морозовым

Лучший снайпер Фонбет КХЛ Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин начали тренироваться в одном звене «Спартака» во время предсезонных сборов.

«Мы со сборов еще начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел у нас очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть», — приводит слова Голдобина ТАСС.

Звено Голдобина, Морозова и Порядина набрало 25 очков по системе «гол+пас» (12+13), в шести матчах. Голдобин набирал очки в первых четырех играх, сделал хет-трик в матче с «Северсталью» (6:4), а также отметился дублем во встрече с «Витязем» (4:1).