Голдобин рассказал, как его мотивировал Воробьев

Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев мотивировал его.

«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию. Алексей Юрьевич Жамнов так не хвалит, но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой. Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать. Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», — приводит слова Голдобина Legalbet.

Голдобин в октябре был признан лучшим форвардом ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги. За календарный месяц нападающий записал на свой счет 22 (11+11) очка.

За «Металлург» 28-летний Голдобин выступал с 2020 по 2023 год и набрал 112 очков.