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Сегодня, 13:37

Голдобин рассказал, как его мотивировал Воробьев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин рассказал, как бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев мотивировал его.

«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьев хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию. Алексей Юрьевич Жамнов так не хвалит, но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой. Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать. Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», — приводит слова Голдобина Legalbet.

Голдобин в октябре был признан лучшим форвардом ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги. За календарный месяц нападающий записал на свой счет 22 (11+11) очка.

За «Металлург» 28-летний Голдобин выступал с 2020 по 2023 год и набрал 112 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/goldobin-vorobyov-govoril-mne-chto-ya-luchshij-v-lige/
Николай Голдобин
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ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 31 19 12 42
2 Лада 31 18 13 41
3 Авангард 30 19 11 41
4 Автомобилист 33 18 15 40
5 Ак Барс 30 18 12 38
6 Сал. Юлаев 30 18 12 37
7 Трактор 30 16 14 35
8 Сибирь 30 14 16 31
9 Амур 30 12 18 30
10 Нефтехимик 30 12 18 29
11 Барыс 31 9 22 25
12 Адмирал 28 7 21 19
Западная конференция И В П О
1 Спартак 31 21 10 45
2 Динамо М 30 21 9 45
3 Локомотив 29 18 11 38
4 Торпедо 31 18 13 38
5 ЦСКА 30 16 14 34
6 СКА 29 16 13 32
7 Динамо Мн 29 14 15 32
8 Северсталь 29 13 16 31
9 Сочи 31 12 19 26
10 Куньлунь РС 34 10 24 25
11 Витязь 31 10 21 24
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Северсталь – СКА
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Динамо Мн – Витязь
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