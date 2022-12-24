Голдобин пожелал здоровья форварду «Салавата Юлаева» Амирову
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от участия в «Уральской классике» (детском матче с привлечением хоккеистов КХЛ, который провели на башкирском озере Банное) и пожелал здоровья форварду «Салавата Юлаева» Родиону Амирову.
— Как вам мероприятие?
— Кайф. Солнце светит в глаза, погода шикарная. Совсем не холодно.
— Как игралось с детьми?
— Пришло много народу. Лед был не очень хороший. А так парочку голов забил. Главное, что дети счастливы — тоже позабивали голы.
— На ваших майках нанесена надпись в поддержку Родиона Амирова — «We play for Rodion Amirov». Расскажите об этом.
— Любая надпись — это огромная поддержка. И это классно. Хочу пожелать Родину, чтобы у него было все хорошо со здоровьем.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Динамо М
|43
|24
|19
|55
|5
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|41
|5
|36
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|42
|28
|14
|60
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|42
|20
|22
|47
|8
|Барыс
|43
|19
|24
|41
|9
|Амур
|41
|17
|24
|40
|10
|Трактор
|43
|16
|27
|38
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|24.12
|14:00
|
Барыс – Автомобилист
|5 : 4 Б
|24.12
|14:00
|
Динамо М – Трактор
|4 : 3 ОТ
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|24.12
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|24.12
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -