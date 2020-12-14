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Голдобин получит около 10 миллионов рублей до конца сезона в «Металлурге»

16:17
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА.
Николай Голдобин. Фото ХК ЦСКА.
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Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Голдобин получит около 10 миллионов рублей до конца нынешнего сезона в «Металлурге». Контракт между игроком и магнитогорским клубом будет подписан в ближайшее время.

Напомним, что ЦСКА сегодня расторг контракт с Голдобиным.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 21 матч и набрал 11 (4+7) очков.

(Артур Хайруллин)

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