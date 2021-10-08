Голдобин: «Пока идет у «Металлурга», нужно брать коня за гриву»

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин оценил старт сезона для магнитогорского клуба.

«С чем связываю такое начало сезона? Просто я хорошо подготовился летом. И команда у нас очень сильная — все ребята вокруг помогают. Это же не только я один так играю. Вы сами видите, что сейчас вся «Магнитка» очень здорово выглядит. Все ребята в отличном состоянии и помогают добиваться успеха.

Наша игра сильно поменялась. И для меня сезон стал гораздо лучше. В прошлом году было непросто — травма, обмен из ЦСКА. Я ведь тогда проходил подготовку не с «Металлургом». А в этом году как-то все устаканилось. Подписал новый контракт с «Магниткой», начал подготовку с командой, сборы прошел. Поэтому все хорошо, чувствую себя отлично.

Хватит ли запала на решающую часть сезона? Пока идет — пусть идет. Лучше уж сейчас. Все равно у всех команд и хоккеистов бывают большие спады — поражения и игры без очков. Поэтому, пока идет, я думаю, нужно полностью брать коня за гриву», — цитируют Голдобина «Известия».

В нынешнем сезоне Голдобин в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (8+8) очков.